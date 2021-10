Gatinho fala dormindo - Reprodução/Instagram

Publicado 17/10/2021 06:55

Gato 'fala' dormindo quando tutora pede para ele ir para a cama

O sono estava tão bom no sofá que o bichano não estava afim de sair dali! Quem nunca ficou com aquele soninho pesado, mas, em vez de ir para a cama, achou que no sofá estava confortável o suficiente? Foi o que aconteceu com o gatinho frajolinha. “Sim, meu gato conversa até mimindo”, escreveu. No vídeo compartilhado pela influencer Thays Vita, que chama o bichano para ira para a cama e ele responde “Nãao!”. A sonequinha estava muito boa!