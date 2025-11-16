Festa de aniversário de 2 anos da Minnie, uma simpática Spitz Alemã - Divulgação

Publicado 16/11/2025 00:00

Uma festa de arromba, daquelas de princesa mesmo, com direito a personagens vivos, buffet pet, mimos personalizados e uma decoração tropical de encher os olhos. Assim foi o aniversário de dois anos da cadelinha Minnie, uma simpática Spitz Alemã que encantou a todos na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O evento, realizado no sábado (8), reuniu dezenas de tutores e seus cães para celebrar não só a data especial, mas também o amor incondicional entre humanos e animais.



O tema escolhido não poderia ser mais simbólico: “Ohana”, palavra havaiana que significa família, e família, como lembra o filme Lilo & Stitch, “significa nunca abandonar ou esquecer”. A tutora Carla Paula Lima dos Santos, de 46 anos, conta que o tema reflete exatamente o que Minnie representa na vida dela.



“Entrei em depressão quando perdi minha cachorra há três anos. Fiquei três meses sem conseguir trabalhar. Meu marido, vendo o meu estado, apareceu um dia com a Minnie de surpresa. Foi o melhor presente da minha vida. Ela me acalmou, me curou e trouxe a alegria de volta pra nossa casa”, relembra emocionada.



Carla, que é mãe, avó e agora também uma orgulhosa mãe de pet, confessa que a festa teve um gostinho especial: a realização de um sonho de infância.



“Na minha infância nunca tive festa, e acabei transformando essa vontade em algo pra ela, mas, na verdade, eu que aproveitei. Me senti realizada. Planejei cada detalhe durante um ano. Foi um sonho”, conta.



E os detalhes realmente impressionaram. Logo na entrada, os convidados recebiam uma nota personalizada com a carinha da aniversariante, que podia ser trocada por brindes na lojinha exclusiva. Pelúcias gigantes do Stitch, mochilas, caixas de som, garrafas térmicas e até kits praia estavam entre as opções disponíveis.



A decoração luxuosa seguiu o estilo Stitch tropical, com cores vibrantes, folhagens, flores e muitos elementos havaianos. Teve garçons temáticos, DJ, baleira, barmen, brincadeiras com premiações e, claro, o ponto alto da tarde: as trocas de roupa da própria Minnie, que desfilou com diferentes looks e arrancou aplausos de todos.



O evento também contou com o exclusivo buffet Au Au, pensado especialmente para os cães, com petiscos gourmet e comidinhas preparadas para o paladar dos convidados de quatro patas. Já os humanos aproveitaram um buffet completo, com diversas estações gastronômicas e bebidas.



“Convidei 31 famílias, todas com pets. Foi um dia cheio de alegria, diversão e amor. Os cachorros se divertiram tanto quanto a gente”, comemora Carla.



Entre os convidados, estiveram pets influenciadores do Rio de Janeiro, que compartilharam o evento nas redes sociais e ajudaram a espalhar ainda mais o clima de celebração.



“Tudo o que uma festa de princesa podia ter, a Minnie teve. Garçons, decoração luxuosa, personagens vivos, troca de roupas e muitos mimos. Foi um sonho realizado”, completa Carla.



Animada com o sucesso do evento, ela já pensa na próxima comemoração.



“Já estou em dúvida sobre o tema do próximo ano. Estou entre boiadeira e safari. Mas uma coisa é certa: vai ser inesquecível!”, garante, sorrindo.



Mais do que uma festa, o aniversário da Minnie foi uma declaração de amor, daquelas que mostram que família não se resume ao sangue, mas ao coração. Porque, como ensina a própria Ohana, “ninguém fica para trás”.



O crescimento do mundo pet



O universo pet vem crescendo a passos largos e conquistando cada vez mais espaço no Brasil. Hoje, os animais de estimação deixaram de ser apenas companheiros e se tornaram verdadeiros membros da família. Esse novo olhar dos tutores impulsionou um mercado que não para de se reinventar, de alimentação premium a serviços de estética, eventos temáticos, moda e até turismo voltado para pets.



Segundo dados do setor, o Brasil já ocupa uma das primeiras posições no ranking mundial de população pet, com milhões de cães e gatos vivendo em lares cheios de amor. Essa transformação reflete uma tendência global: o cuidado com o bem-estar animal passou a ser prioridade.



As festas de aniversário, como a da Minnie, mostram bem essa nova fase. Os tutores querem celebrar seus animais com o mesmo carinho e dedicação que dariam a um filho. E isso prova que o amor pet veio para ficar, e continuar crescendo, com muito afeto, estilo e inovação.



O poder curativo dos cães na depressão humana



A convivência com um cão vai muito além da companhia: ela pode transformar vidas. Diversos estudos comprovam que os cães têm um papel fundamental na melhora do bem-estar emocional dos humanos, especialmente em casos de depressão e ansiedade. O simples ato de acariciar um animal pode reduzir o estresse, diminuir a pressão arterial e estimular a liberação de endorfina e serotonina, hormônios ligados à felicidade e ao relaxamento.



Os cães também ajudam a restabelecer rotinas e propósitos. Quem sofre de depressão muitas vezes perde a motivação para realizar tarefas simples, e cuidar de um pet, alimentá-lo, passear, brincar, cria uma rotina saudável e traz de volta o senso de responsabilidade e vínculo afetivo.



Além disso, os animais têm uma sensibilidade especial: percebem mudanças no humor e costumam oferecer carinho e presença silenciosa nos momentos mais difíceis. Esse amor incondicional faz com que muitos tutores encontrem força e conforto onde antes havia tristeza.



Casos como o de Carla Paula Lima dos Santos, tutora da cadelinha Minnie, mostram o quanto o afeto de um cão pode devolver a alegria e a vontade de viver.



“Minnie entrou na minha vida, em um momento delicado e se tornou meu melhor remédio, um exemplo de que, muitas vezes, o amor de um animal é a terapia mais poderosa que existe.”