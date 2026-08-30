A história de Lincoln, de 7 anos, e sua gata Nina é um exemplo de encontro capaz de criar laços de amor - Arquivo pessoal

A história de Lincoln, de 7 anos, e sua gata Nina é um exemplo de encontro capaz de criar laços de amorArquivo pessoal

Publicado 30/08/2026 10:00

A adoção pode transformar para sempre a vida de um animal e também de quem decide abrir a porta de casa e do coração. A história de Lincoln, de apenas 7 anos, e sua gata Nina é um exemplo desse encontro capaz de criar laços de amor, cuidado e companheirismo.

Carinhosamente chamada de “filha” pelo menino, a gatinha foi resgatada das ruas quando ainda era muito pequena e enfrentava sinais de desnutrição.

Lincoln se emociona sempre que recorda como Nina chegou à família. Frágil e precisando de cuidados, ela encontrou no menino não apenas um novo tutor, mas também um grande amigo. Desde então, os dois construíram uma ligação especial, repleta de carinho e momentos inesquecíveis.

Com alimentação adequada, proteção e muito afeto, Nina cresceu e se tornou uma gata saudável, alegre e bastante bagunceira. Suas travessuras fazem parte da rotina da casa e divertem toda a família, especialmente Lincoln, que acompanha cada descoberta de sua companheira de quatro patas.

Hoje, Nina não precisa mais enfrentar os perigos das ruas. Ela tem um lar seguro, recebe todos os cuidados necessários e é cercada por pessoas que a amam. Para Lincoln, a gatinha ocupa um espaço único em seu coração e é tratada verdadeiramente como parte da família.

A história dos dois mostra que um gesto de carinho pode transformar completamente a vida de um animal abandonado. Ao resgatar Nina, Lincoln também ganhou uma amizade sincera, daquelas que deixam marcas para sempre.

Mais do que uma história de adoção, a relação entre Lincoln e Nina representa uma bonita lição de amor, responsabilidade e respeito aos animais. Em uma casa onde antes Nina não existia, agora sobram brincadeiras, travessuras e muito amor.