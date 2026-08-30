A história de Lincoln, de 7 anos, e sua gata Nina é um exemplo de encontro capaz de criar laços de amorArquivo pessoal
O poder da adoção: Lincoln e sua filha de quatro patas, Nina
Aos 7 anos, menino se emociona ao lembrar que resgatou a gatinha ainda pequena e desnutrida
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O luto invisível de quem perde um pet
Especialistas explicam por que a morte de um animal pode provocar um processo de luto profundo e ainda pouco reconhecido socialmente
Saiba preparar a casa e a rotina para a chegada do pet
Da escolha do animal aos cuidados com saúde, alimentação e adaptação, planejamento ajuda a tornar mais tranquila
Frio intensifica dores e limitações em pets com doenças articulares
Rigidez, dificuldade para levantar e resistência para caminhar são alguns dos sinais que merecem atenção
Obesidade em cães e gatos vai além do excesso de carinho
Porções acima da recomendação diária e oferta de alimento como demonstração de afeto podem comprometer a saúde
Agosto Verde Claro: alertas para a saúde de pets e humanos
Campanhas reforçam a importância da prevenção contra a Leishmaniose e a raiva, zoonoses que exigem vigilância constante
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