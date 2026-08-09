Ingredientes funcionais presentes em alimentos contribuem para a saúde digestiva, das articulações, da pelagem e da função cognitiva - Divulgação

Ingredientes funcionais presentes em alimentos contribuem para a saúde digestiva, das articulações, da pelagem e da função cognitivaDivulgação

Publicado 09/08/2026 00:00

A alimentação dos cães deve levar em consideração muito mais do que apenas a idade e o porte do animal. O estilo de vida, o nível de atividade física e até o ambiente em que o pet vive influenciam diretamente suas necessidades nutricionais. Segundo especialistas, uma dieta personalizada é essencial para prevenir a obesidade e garantir mais qualidade de vida.



De acordo com a médica-veterinária e gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Nutrire, Lais Guimarães Alarça Dalla Vecchia, cães que vivem em ambientes internos tendem a gastar menos energia e, por isso, apresentam maior predisposição ao sobrepeso.



“É fundamental adequar a alimentação não apenas ao porte e à idade, mas também à rotina e ao nível de atividade física do animal”, explica.



Alimentação equilibrada faz diferença



A especialista alerta que ganho ou perda excessiva de peso, redução da massa muscular, falta de disposição e alterações na pelagem podem indicar que a alimentação não está atendendo às necessidades do pet.



Ela destaca ainda que ingredientes funcionais presentes em alimentos super premium contribuem para a saúde digestiva, das articulações, da pele, da pelagem e da função cognitiva, enquanto processos tecnológicos garantem maior digestibilidade e melhor aproveitamento dos nutrientes.



Prevenção começa na rotina

Obesidade é um problema em pets Divulgação





Considerada um dos principais desafios da medicina veterinária, a obesidade pode favorecer o surgimento de diversas doenças. Para evitar esse problema, a recomendação é oferecer a quantidade adequada de alimento, evitar deixar a ração disponível durante todo o dia e manter acompanhamento veterinário.



Além da alimentação, passeios, brincadeiras e exercícios físicos devem fazer parte da rotina dos cães.



“Não existe alimentação saudável sem atividade física. Brincadeiras, passeios e exercícios são indispensáveis para prevenir o sobrepeso e promover mais qualidade de vida aos pets”, conclui Lais Guimarães Alarça Dalla Vecchia.