Resgatada pela ONG Amadinhos do Lins e acolhida por Fátima Cândida Youssef de Almeida, Branquinha passou por cirurgias e agora inicia nova etapa do tratamento - Arquivo pessoal

Resgatada pela ONG Amadinhos do Lins e acolhida por Fátima Cândida Youssef de Almeida, Branquinha passou por cirurgias e agora inicia nova etapa do tratamentoArquivo pessoal

Publicado 02/08/2026 00:00

Em fevereiro deste ano, uma gatinha de rua com feridas graves no nariz e nas orelhas cruzou o caminho de voluntários da ONG Amadinhos do Lins. Alimentada por moradores da região, ela despertava preocupação por causa das lesões que, à primeira vista, eram compatíveis com esporotricose, uma doença fúngica comum entre gatos que vivem nas ruas.

Diante da gravidade do quadro, a ONG providenciou o resgate e iniciou uma força-tarefa para garantir atendimento veterinário. A gatinha, que recebeu o nome de Branquinha, foi acolhida como lar solidário pela protetora independente Fátima Cândida Youssef de Almeida, que passou a acompanhar diariamente toda a sua recuperação.

Os primeiros exames, porém, mudaram completamente o rumo da história. O diagnóstico descartou a esporotricose e confirmou um carcinoma, um tipo de câncer que já comprometia o nariz e as duas orelhas da gata.

A notícia deu início a uma corrida contra o tempo.

Para oferecer a Branquinha a melhor chance de tratamento, foi criado um grupo de padrinhos que passou a custear consultas, exames, medicamentos e procedimentos. A primeira etapa incluiu a amputação das orelhas, atingidas pelo tumor, seguida de sessões de eletroquimioterapia para tratar as lesões no nariz.

Inicialmente, os resultados animaram a equipe veterinária. O focinho apresentou sinais de cicatrização e a expectativa era de que o tratamento controlasse o avanço da doença.

No entanto, a melhora durou pouco.

O câncer voltou a evoluir e Branquinha apresentou uma piora significativa no quadro clínico. Ela deixou de se alimentar, emagreceu rapidamente e perdeu forças, precisando ser internada durante uma semana para receber suporte intensivo.

“Foram dias muito difíceis. Cada ligação da clínica aumentava a nossa preocupação, mas nunca pensamos em desistir dela”, relembra Fátima.

Após o período de internação, Branquinha voltou a responder ao tratamento. Recuperou o apetite, ganhou peso e hoje apresenta um quadro clínico mais estável, embora ainda inspire muitos cuidados.

Segundo a oncologista responsável pelo caso, insistir na eletroquimioterapia deixou de ser a melhor alternativa. A recomendação médica é iniciar a radioterapia, considerada a opção mais adequada para tentar controlar o avanço do carcinoma e proporcionar mais qualidade de vida.

Atualmente, Branquinha está em estágio 4 da doença, o que torna o tratamento ainda mais desafiador e exige acompanhamento constante da equipe veterinária.

Apesar das dificuldades, Fátima afirma que a gata demonstra diariamente vontade de viver.

“Quando recebemos o diagnóstico de carcinoma, nosso mundo desabou. Mas, ao olhar para a Branquinha, percebemos que ela nunca deixou de lutar. Ela enfrentou cirurgias, sessões de eletroquimioterapia, passou dias internada e, mesmo assim, voltou a comer, recuperou peso e continua demonstrando vontade de viver. Enquanto ela tiver essa força, nós também teremos. Só precisamos que mais pessoas caminhem conosco nessa luta.”

Aos 65 anos, aposentada, Fátima dedica a vida ao resgate de animais abandonados. Atualmente, cuida de 28 gatos em sua residência, além de manter duas gatas ferais hospedadas em Magé e um gato em lar temporário em Niterói. Grande parte da sua rotina é voltada aos cuidados com animais que foram vítimas de abandono, maus-tratos ou doenças graves.

Segundo ela, manter esse trabalho só é possível graças ao apoio de voluntários, padrinhos e pessoas que acreditam na causa da proteção animal.

No caso de Branquinha, os padrinhos atuais continuam pagando as despesas acumuladas com consultas, exames, cirurgias, medicamentos, eletroquimioterapia e internação. Agora, uma nova mobilização busca tornar possível o início da radioterapia, etapa considerada fundamental pela equipe médica.

As doações podem ser feitas por meio do PIX radioterapiadabranquinha@gmail.com.

Mais do que uma campanha para custear um tratamento, a história de Branquinha mostra a importância do trabalho desenvolvido por protetores independentes e organizações de proteção animal, que diariamente acolhem animais sem perspectivas e lhes oferecem uma oportunidade de recomeçar.

Resgatada das ruas quando poucos acreditavam em sua recuperação, Branquinha segue cercada por uma rede de pessoas que se recusam a desistir dela. Cada consulta, cada procedimento e cada pequena melhora representam um novo capítulo de uma história construída com cuidado, dedicação e esperança.

Agora, a expectativa é que a nova etapa do tratamento permita que Branquinha continue escrevendo essa história e tenha mais qualidade de vida ao lado de quem decidiu transformá-la em parte da família.

O que é o carcinoma em gatos?

O carcinoma é um tipo de câncer que pode acometer diferentes partes do corpo dos felinos, sendo o carcinoma de células escamosas um dos mais frequentes em regiões com pouca pigmentação e pouca cobertura de pelos, como o nariz e as orelhas. A doença está frequentemente associada à exposição prolongada ao sol e tende a ser agressiva, causando lesões que aumentam de tamanho e podem comprometer tecidos próximos. O diagnóstico precoce é fundamental para ampliar as possibilidades de tratamento, que pode incluir cirurgia, eletroquimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, outros tratamentos oncológicos. No caso de Branquinha, o tumor foi diagnosticado em estágio 4, exigindo acompanhamento especializado e terapias para controlar a progressão da doença e proporcionar melhor qualidade de vida.

Nutrição personalizada ajuda a prevenir obesidade e aumenta a qualidade de vida dos cães

Especialista destaca que idade, porte, rotina e nível de atividade física devem ser considerados na escolha da alimentação para garantir saúde e longevidade aos pets

A preocupação dos brasileiros com a alimentação dos animais de estimação tem levado cada vez mais tutores a buscar dietas que atendam às necessidades específicas de cada pet. Mais do que escolher uma ração de acordo com a idade ou o porte do cão, especialistas alertam que fatores como rotina, nível de atividade física e até o ambiente em que o animal vive são determinantes para manter a saúde e prevenir problemas como a obesidade.

De acordo com a médica-veterinária Lais Guimarães Alarça Dalla Vecchia, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Nutrire, a nutrição deve ser individualizada, já que o estilo de vida influencia diretamente o gasto energético dos animais.

“Os cães que vivem predominantemente dentro de casa costumam gastar menos calorias do que aqueles que têm acesso frequente a áreas externas, onde podem correr e brincar. Isso aumenta a predisposição ao sobrepeso, tornando fundamental adequar a alimentação não apenas ao porte e à idade, mas também à rotina e ao nível de atividade física”, explica.

A obesidade é considerada um dos principais desafios da medicina veterinária por favorecer o desenvolvimento de doenças e comprometer a qualidade de vida dos animais. Por isso, além da escolha do alimento, o controle da quantidade oferecida diariamente também é essencial.

Segundo a especialista, alterações no peso corporal, redução da massa muscular, falta de disposição, perda do brilho da pelagem e queda excessiva de pelos podem indicar que a alimentação não está suprindo as necessidades nutricionais do pet.

“Esses sinais merecem atenção porque podem indicar que o alimento escolhido ou a quantidade oferecida não são os mais adequados para aquele animal”, afirma.

Alimentos funcionais ganham espaço

A busca por uma alimentação mais saudável também impulsiona o mercado de alimentos com ingredientes funcionais, capazes de oferecer benefícios que vão além da nutrição básica.

Esses componentes auxiliam na saúde digestiva, fortalecem articulações, contribuem para a função cognitiva, favorecem a saúde bucal e ajudam a manter pele e pelagem saudáveis. A combinação dos ingredientes varia de acordo com a fase da vida e as necessidades específicas de cada animal.

Segundo Lais, as formulações mais completas, como as linhas super premium, são desenvolvidas justamente para atender diferentes perfis de cães e gatos, oferecendo uma composição nutricional equilibrada e direcionada.

Tecnologia garante melhor aproveitamento dos nutrientes

Além da seleção criteriosa dos ingredientes, a qualidade do alimento depende do processo de fabricação. Temperatura, tempo de cozimento, quantidade de água e vapor e o tamanho dos grãos são fatores que interferem diretamente na digestibilidade da ração.

“A combinação entre formulações adequadas, ingredientes de qualidade e controle rigoroso do processo produtivo permite oferecer alimentos com alta digestibilidade, favorecendo o melhor aproveitamento dos nutrientes pelo organismo”, destaca a veterinária.

Segundo ela, todas as linhas passam por testes que avaliam a capacidade de absorção dos nutrientes, garantindo que o alimento atenda às necessidades nutricionais dos animais.

Alimentação mais natural

Outra tendência observada no mercado pet é a procura crescente por alimentos com características mais naturais e menor utilização de aditivos artificiais.

De acordo com a especialista, a indústria vem acompanhando esse movimento, investindo em novas formulações sem abrir mão da segurança alimentar e do equilíbrio nutricional necessários para a saúde dos animais.

Alimentação e exercícios caminham juntos

Apesar da importância da escolha da ração, os especialistas ressaltam que a alimentação, sozinha, não é suficiente para garantir uma vida saudável aos pets.

“O tutor deve oferecer a quantidade correta de alimento, evitar deixar a ração disponível o tempo todo e buscar orientação veterinária para adequar a dieta às características de cada animal. Além disso, brincadeiras, passeios e atividades físicas são fundamentais para prevenir o sobrepeso e promover qualidade de vida”, orienta Lais.

Ela lembra ainda que já existem alimentos desenvolvidos especificamente para cães e gatos com tendência ao ganho de peso, animais castrados e pets que necessitam de controle calórico, permitindo uma alimentação equilibrada sem comprometer o aporte de nutrientes.

Com uma rotina alimentar adequada, acompanhamento veterinário e estímulo à atividade física, é possível reduzir o risco de obesidade e proporcionar mais saúde, disposição e longevidade aos animais de estimação.