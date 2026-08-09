Foca foi resgatado com leishmaniose, transmitida pela picada de mosquito. Com tratamento, animal ainda viveu por mais 5 anos - Arquivo pessoal

Foca foi resgatado com leishmaniose, transmitida pela picada de mosquito. Com tratamento, animal ainda viveu por mais 5 anosArquivo pessoal

Publicado 09/08/2026 00:00

O mês de agosto é marcado por duas campanhas fundamentais para a saúde pública e o bem-estar animal: o Agosto Verde Claro, que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce da Leishmaniose, e o chamado Mês do Cachorro Louco, que reforça a importância da vacinação contra a raiva. Ambas as doenças afetam não apenas os animais, mas também os humanos, e continuam avançando em diversas regiões do Brasil.



Leishmaniose: uma ameaça silenciosa

médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade Qualittas Divulgação/ Qualittas

Transmitida pela picada do mosquito-palha, a Leishmaniose é uma zoonose grave que pode se manifestar de forma silenciosa e agressiva. Em cães, os sintomas vão desde feridas na pele e emagrecimento até problemas renais graves. Nos humanos, a forma visceral é a mais perigosa, podendo provocar febre irregular, aumento do fígado e do baço, anemia e risco de morte, se não for tratada a tempo.“A Leishmaniose é uma das zoonoses mais preocupantes da atualidade. A população ainda desconhece os riscos reais da doença e a importância da prevenção. Por isso, o Agosto Verde Claro é uma oportunidade essencial para levar informação de qualidade às pessoas”, destaca Francis Flosi, médico-veterinário e diretor da Faculdade Qualittas.Tradicionalmente associada às áreas rurais, a doença tem avançado para os centros urbanos em razão do desmatamento, da urbanização desordenada e do trânsito de animais entre diferentes regiões.“A mudança no perfil geográfico da doença é alarmante. É um problema que ultrapassa os limites da Medicina Veterinária e exige atuação integrada entre poder público, profissionais de saúde e sociedade civil”, reforça Flosi.Manter quintais e terrenos limpos, sem acúmulo de folhas ou matéria orgânica;Utilizar coleiras repelentes em cães, sob orientação veterinária;Evitar passeios em áreas de mata ou locais úmidos ao entardecer;Proteger janelas e portas com telas finas;Realizar exames periódicos em pets, mesmo sem sintomas.Em humanos, o tratamento é oferecido pelo SUS. Em cães, embora não haja cura definitiva, protocolos clínicos permitem controlar a doença e manter a qualidade de vida.O registro do primeiro caso de raiva em um gato em Campinas, após 10 anos sem ocorrências da doença no município, colocou novamente o tema em evidência.O animal, uma gata encontrada doente nas proximidades do Cemitério da Saudade, teve o diagnóstico confirmado pelo Instituto Pasteur. A Prefeitura iniciou imediatamente um protocolo de investigação, com busca ativa por pessoas que tiveram contato com o felino e monitoramento de outros animais da região. Um médico-veterinário que foi arranhado durante o atendimento recebeu acompanhamento preventivo.O episódio reforça um alerta importante neste mês de agosto, conhecido popularmente como o “Mês do Cachorro Louco”. Apesar da expressão ser antiga, ela continua cumprindo um papel fundamental: lembrar que a raiva é uma doença viral extremamente grave, capaz de atingir todos os mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.A transmissão ocorre, principalmente, por mordidas, arranhões ou pelo contato da saliva de animais infectados com feridas abertas ou mucosas.“Manter seu pet vacinado é um ato de amor e responsabilidade. A saúde dele, da sua família e da sua comunidade depende disso. A raiva é uma doença com letalidade praticamente total, mas completamente evitável com uma simples dose de vacina por ano”, alerta o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade Qualittas.Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e junho de 2026, foram registrados 54 casos de raiva humana no Brasil. Em toda a série histórica, apenas duas pessoas sobreviveram após o aparecimento dos sintomas, o que demonstra a alta letalidade da doença.Além de cães e gatos, animais silvestres, como morcegos, raposas e gambás, também podem transmitir o vírus. Ao encontrar um morcego caído, voando durante o dia ou apresentando comportamento incomum, a orientação é não tocar no animal e comunicar imediatamente o serviço municipal de zoonoses.Agressividade;Salivação excessiva;Alteração de comportamento;Apatia.Paralisia progressiva;Dificuldade respiratória;Coma.Após o início dos sintomas, não existe tratamento eficaz. Por isso, a prevenção é a única forma de proteção.A vacinação antirrábica é gratuita e disponibilizada pelas secretarias municipais de saúde e pelos centros de controle de zoonoses para cães e gatos a partir dos três meses de idade, inclusive para fêmeas gestantes. Uma dose anual é suficiente para manter os animais protegidos e reduzir o risco de transmissão.O caso registrado em Campinas mostra que, embora rara, a raiva continua presente e exige vigilância constante. Vacinar é um gesto simples que salva vidas, tanto dos animais quanto das pessoas.