Cansaço excessivo, tosse e respiração acelerada são alguns dos sintomas - fotos FREEPIK

Cansaço excessivo, tosse e respiração acelerada são alguns dos sintomasfotos FREEPIK

Publicado 06/09/2026 00:00 | Atualizado 06/09/2026 07:48

Entre os sinais que podem indicar problemas cardíacos estão cansaço excessivo, dificuldade para realizar atividades que antes faziam parte da rotina, tosse recorrente, respiração acelerada, intolerância ao exercício, desmaios e mudanças de comportamento.

De acordo com o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, os cuidados preventivos devem fazer parte da rotina dos tutores.

“O coração também envelhece e pode apresentar alterações que nem sempre são percebidas no dia a dia. Por isso, o acompanhamento veterinário permite identificar sinais precoces e avaliar fatores de risco antes que uma alteração cardíaca comprometa a qualidade de vida do animal.”

A idade é um dos fatores que merecem atenção, mas não é o único. Algumas raças apresentam maior predisposição a determinadas cardiopatias. Obesidade, sedentarismo e outras doenças também podem interferir na saúde cardiovascular dos animais.

Flosi alerta que mudanças aparentemente simples na rotina não devem ser ignoradas.

“Uma tosse recorrente, uma redução na disposição para passear ou uma dificuldade maior para subir escadas não devem ser automaticamente atribuídas à idade. São mudanças que precisam ser avaliadas por um profissional, porque podem ter diferentes causas, inclusive relacionadas ao coração.”

O diagnóstico depende da avaliação clínica e, conforme a necessidade, pode incluir exames complementares, como eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografias e exames laboratoriais.

Para o veterinário, a medicina preventiva tem papel importante na longevidade dos animais.

“Quanto mais cedo uma alteração é identificada, maiores são as possibilidades de acompanhamento e controle adequado. A medicina preventiva não significa esperar o animal adoecer, mas acompanhar sua saúde ao longo de todas as fases da vida.

A campanha reforça a importância de incorporar consultas veterinárias periódicas à rotina dos animais, mesmo quando eles aparentam estar saudáveis. A atenção aos sinais do dia a dia, associada ao acompanhamento profissional, pode contribuir para a identificação precoce de doenças e para uma melhor qualidade de vida dos cães.