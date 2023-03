Publicado 01/03/2023 06:00

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, acabou de anunciar que o governo federal fará a distribuição de um novo cartão de benefícios para os aposentados e demais beneficiários do INSS. Esse novo produto estará disponível para quem tiver o interesse a partir do mês de março desse ano. Esse cartão será uma espécie de bilhete único para os aposentados e pensionistas e terá uma série de vantagens e descontos especiais para quem recebe algum tipo de benefício previdenciário. Vou explicar, em seguida, como vai funcionar esse novo cartão e como os beneficiários poderão solicitar. Confira.



O novo cartão está sendo chamado pelo governo federal de “cartão do beneficiário”. Ele é diferente do cartão de crédito consignado e do cartão benefício do INSS que os cidadãos contratam e pagam as parcelas descontadas de seus salários. Como já falado, o intuito desse novo produto é dar uma série de vantagens para os beneficiários do INSS. A principal vantagem está relacionada com o uso de transportes públicos.

Atualmente, o segurado com mais de 60 anos que utiliza o transporte gratuito precisa pedir uma autorização na sua região. Dessa forma, caso o idoso passe férias em alguma cidade diferente de onde reside, deve apresentar o documento e solicitar autorização para usar o transporte gratuito. Porém, se tiver esse novo cartão, ele não precisará pedir a autorização, basta apresentá-lo para a companhia de viagens ao realizar o embarque.

A segunda novidade é a criação de um clube de vantagem para os segurados que são clientes do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Esses poderão usufruir de descontos especiais em farmácias conveniadas. De acordo com o ministro Lupi, são cerca de 14 milhões de segurados que são clientes dos respectivos bancos.

Além disso, o ministro informou que o governo federal vai procurar os demais bancos privados para que sejam parceiros e ofertem um clube de vantagens aos beneficiários. Mas, isso ainda sem previsão. Por enquanto está restrito apenas aos bancos públicos. Mais informações de como solicitar devem ser divulgadas a partir de março, quando o governo federal lançar o cartão do beneficiário.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar

em meu canal do YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.







João Adolfo de Souza