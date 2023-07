Arte coluna aposentado 05 julho 2023 - paulo márcio

Os trabalhadores que possuem saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS podem retirar um valor todos os anos, referente ao saque aniversário do FGTS. Essa modalidade de saque é uma boa opção para quem precisa de dinheiro, mas que não quer pagar as taxas de um empréstimo. Mas, a Caixa Econômica Federal libera apenas no mês de aniversário. Além disso, para que o trabalhador tenha acesso ao saque, precisa fazer a solicitação através do aplicativo. No mês de julho, os valores já estão disponíveis. Confira quanto pode ser sacado. FGTS é uma poupança trabalhista criada para que os trabalhadores tenham uma garantia caso sejam demitidos sem justa causa. Dessa forma, terão uma certa quantia para a sua subsistência até que encontrem outra fonte de renda. Além da situação de demissão sem justa causa, também é possível sacar em algumas situações previstas em lei, como aposentadoria , saque por conta de calamidade pública, quando o trabalhador está com alguma doença grave, dentre outras situações.

Atualmente, também há a opção do saque aniversário do FGTS que permite a retirada de uma quantia no mês do aniversário. Essa quantia é pré-estabelecida pela Caixa Econômica Federal e fica disponível na conta do trabalhador por até dois meses após o seu aniversário. Agora, chegou a vez de quem aniversaria em julho. A tabela de valores liberados estão a seguir:

Até R$ 500,00: pode sacar 50% sem adicional;

R$ 500,01 a R$ 1.000,00: pode sacar 40% com adicional de R$ 50,00;

R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: pode sacar 30% com adicional de R$ 150,00;

R$ 5.000,01 a R$ 10.000: pode sacar 20% com adicional de R$ 650,00;

R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: pode sacar 15% com adicional de R$ 1.150,00;

R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: pode sacar 10% com adicional de R$ 1.900,00;

Acima de R$ 20.000,01: pode sacar 5% com adicional de R$ 2.900,00.





Para solicitar o saque aniversário do FGTS, o trabalhador precisa acessar o aplicativo do FGTS . Em seguida, buscar por “saque FGTS” e “saque aniversário FGTS”. Por último, ler as especificações e confirmar a troca. Nesse caso, o trabalhador não vai mais receber os valores se for demitido sem justa causa. Para voltar à modalidade de saque rescisão, basta solicitar no aplicativo, mas demora até dois anos.