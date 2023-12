Publicado 06/12/2023 00:00

Até parece notícia repetida, mas não é! A taxa de juros para o empréstimo e cartão consignados acaba de reduzir mais uma vez em 2023. Somente este ano, tivemos cinco taxas diferentes para ambos os produtos de crédito. Essas reduções acompanham as determinações do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) por conta das quedas na taxa Selic, responsável por guiar os valores das operações de crédito no país. Contudo, a expectativa era baixar os valores ainda mais, o que não aconteceu por conta de divergências do CNPS e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Ou seja, o valor final definido nada

mais é que um meio termo para ambas as instituições.





As taxas de juros iniciais no ano de 2023 eram de 2,14% para o empréstimo e 3,06% para o cartão consignado. Então, o Conselho Nacional de Previdência Social sugeriu a redução do empréstimo para 1,70%, o que causou descontentamento dos bancos, que suspenderam a oferta dessa linha de crédito pelo fato de não estar compensando, já que consideravam a taxa muito baixa.

Dessa forma, o CNPS e a Febraban tiveram que entrar em um consenso sobre os valores. Definiu-se, então, redução para 1,97% no empréstimo e 2,89% no cartão, ambos no mês de março. Em agosto, reduziu para 1,91% o empréstimo e 2,83% o cartão. Em outubro, reduziu para 1,84% o empréstimo e 2,73% o cartão.





Finalmente, no dia 4 de dezembro, o CNPS aprovou a redução da taxa de juros do empréstimo consignado para 1,80% e a taxa do cartão para 2,67%. Mas, assim como todas as vezes anteriores, houve uma série de negociações entre o conselho e as entidades bancárias até chegar ao valor final.



O valor proposto era redução para 1,77% para acompanhar a queda na Selic, que foi de 12,75% para 12,25% ao ano. Mas os bancos não aceitaram. Então, a Confederação Nacional do Comércio, um dos membros da CNPS, propôs a redução para 1,80%, que foi aprovada. Agora, nenhuma instituição financeira que oferta os consignados poderá cobrar mais que esses valores no empréstimo e cartão (1,80% e 2,67%, respectivamente).



Outra mudança significativa na oferta de consignados é que o INSS está disponibilizando os valores através do Meu INSS . Dessa forma, os beneficiários podem consultar antes de fazer a contratação. Dessa forma, as instituições credenciadas para oferecer consignado devem cadastrar as suas taxas de juros, dando mais transparência para os beneficiários.

Para saber mais informações sobre o INSS , economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube, João Financeira , e meu perfil no Instagram, @joaofinanceiraoficial.