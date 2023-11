Publicado 15/11/2023 00:00

Receber a aposentadoria do INSS é um objetivo dos trabalhadores que contribuem com a Previdência Social. O objetivo do benefício é que os trabalhadores possam usufruir do merecido descanso depois de pararem de trabalhar. Além disso, todos querem receber um valor justo para suprirem as suas necessidades básicas quando atingem os critérios para se tornarem beneficiários do INSS. Dessa forma, para que as pessoas possam ter uma ideia do valor que vão receber e do tempo que falta, o INSS disponibiliza um simulador, também conhecido como calculadora de aposentadoria. Confira como ela funciona e quais as melhoresmaneiras de utilizar essa ferramenta.Para saber mais informações sobre a aposentadoria do INSS , simulando os valores e o tempo estimado que falta para receber o benefício previdenciário, é possível acessar a calculadora de aposentadoria ofertada pelo INSS. O INSS utiliza os dados do segurado que estão registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), como as contribuições, os trabalhos realizados. Por conta de utilizar informações presentes no banco de dados, o segurado também precisa ficar atento se tudo está atualizado.Digamos que você notou que um trabalho seu não está aparecendo na lista de contribuições que realizou, a simulação da aposentadoria não corresponderá exatamente ao que você terá direito. Nesses casos, o trabalhador deve solicitar ao INSS que inclua a informação que está faltando, fazendo o envio da documentação comprobatória. Isso pode ser feito pelo próprio aplicativo do Meu INSS A simulação da aposentadoria também é pelo Meu INSS. Na barra de pesquisa "Do que você precisa", escreva "simular aposentadoria". Abaixo, será exibido o tempo de contribuição. Ao clicar no ícone de edição, no canto direito, é possível acessar as contribuições feitas ao INSS, seja pelo empregador ou por conta própria.A calculadora apresentará as regras de aposentadoria em vigor, como aposentadoria por idade , tempo de contribuição e as regras de transição. Será indicado se o requerente tem direito à aposentadoria e quais são os requisitos exigidos. O campo "tenho direito?" apresentará quais requisitos para solicitar aposentadoria você cumpre.Mas não deixe de consultar um advogado, pois as informações do simulador dão apenas uma ideia, pode não ser a situação final. O segurado pode baixar PDF com as informações geradas pelo sistema.Para saber mais informações sobre o INSS , economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube, João Financeira , e meu perfil no Instagram, @joaofinanceiraoficial.