Publicado 20/12/2023 00:00

Os beneficiários do INSS e do BPC/Loas receberam uma boa notícia sobre a contratação dos cartões consignados e de benefício. No dia 27 de novembro de 2023, o INSS emitiu a Instrução Normativa nº 158 que altera a nº 138 de 10 de novembro de 2022. A nova Instrução estabelece que as vantagens ofertadas pelo cartão benefício do INSS devem estender-se para o cartão consignado (RMC). O INSS deu o prazo de 30 dias para os bancos começarem a disponibilizar os novos contratos nessas condições e 180 dias para que regularizem os contratos que já estão ativos. Mas, afinal, o que isso significa para os beneficiários?Para os beneficiários que podem contratar os cartões, a notícia é muito boa. Isso porque terão duas possibilidades de crédito e não haverá diferenciação entre eles. O cartão benefício do INSS surgiu como uma nova alternativa para as pessoas que precisavam de um dinheiro extra, mas não tinham mais disponibilidade de contratar o cartão consignado.