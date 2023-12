Publicado 31/12/2023 00:00

Depois de muitas expectativas e especulações, o governo federal divulgou qual será o novo piso salarial que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Infelizmente, o valor ficou abaixo do potencial divulgado pelo próprio governo, que anunciou que havia condições de chegar a R$ 1.461. Mas para alívio de todos os brasileiros, o salário confirmado ficou acima do último valor calculado de R$ 1.389. Agora, ficou decidido que o salário mínimo de 2024 será de R$ 1.412. Dessa forma, trabalhadores e beneficiários do INSS terão aumento salarial, assim como os abonos salariais. Mas, afinal, como o governo chegou a esse valor? Vale lembrar que o cálculo teve mudanças.





reajuste salarial no Brasil voltou a ter uma política de valorização aprovada em 2023 e com vigor a partir de 2024. O novo valor do piso de R$ 1.412 e o cálculo para se chegar a esse valor já foram de acordo com essa nova política.



A partir de agora, o governo deve usar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do último ano somado ao Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 54 milhões de pessoas no Brasil possuem o salário mínimo como referência.

O objetivo de restabelecer uma política de valorização é aumentar o poder de compra, além de possibilitar que os brasileiros melhorem a qualidade de vida. Os gastos públicos também aumentam. De acordo com o governo, a cada R$ 1 no aumento do salário mínimo, há uma despesa de R$ 389 milhões.





Esse valor é alto, pois o piso salarial impacta os trabalhadores, beneficiários do INSS (inclusive BPC ), os abonos salariais (como PIS/Pasep ) e pode haver aumento nos benefícios assistenciais, que, apesar de não estarem diretamente ligados ao piso, aumentam para que os beneficiários não sejam prejudicados.



Então, o mistério sobre o valor do novo salário mínimo , finalmente, acabou. A expectativa é que esse novo piso cumpra as necessidades da população.

