Publicado 03/01/2024 00:00

Muitas pessoas se questionam se é possível receber algum benefício previdenciário sem nunca ter feito contribuições ao INSS. A boa notícia é que é possível, desde que se cumpram os requisitos estabelecidos. A aposentadoria é um objetivo de todas as pessoas, principalmente quando se atinge determinada idade, pois é o momento de descansar das atividades laborais. Mas e se a pessoa não trabalhava? Qual o benefício que ela terá direito? Vou explicar todas as questões relacionadas a isso.O INSS paga o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Esse benefício foi criado pela Lei Orgânica de Assistência Social com o intuito de ajudar as pessoas com o valor de um salário mínimo mensal. Para receber, não é necessário que as pessoas tenham contribuído com a Previdência Social, pois o BPC tem caráter assistencial.