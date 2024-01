Publicado 14/01/2024 00:00

O reajuste salarial para quem ganha o piso já é de conhecimento desde o ano anterior. O governo federal divulgou o aumento de R$ 1.320 para R$ 1.412, o que representa R$ 92 a mais no salário mínimo. Mas a grande dúvida dos beneficiários do INSS e dos demais brasileiros era em relação ao reajuste para quem recebe mais de um salário mínimo. No dia 11 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que determina esse reajuste. Além disso, o INSS tem um valor limite, chamado de teto, que também altera de acordo com esse índice.O Brasil instituiu uma política de valorização do salário mínimo , que vai levar em conta o índice da inflação do ano anterior e do PIB dos últimos dois anos. Essa política de valorização tem o objetivo de dar um ganho real para os brasileiros e não apenas acompanhar a inflação.