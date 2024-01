aposenta17jan - ARTE O DIA

A maior novidade no mundo dos aposentados do INSS é em relação à queda na taxa de juros dos consignados. O ano mal começou e o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) decidiu, por unanimidade, que deveria haver mais uma queda no teto dos consignados, que engloba o empréstimo e os cartões. A proposta de redução foi apresentada pelo Ministério da Previdência Social, pois o intuito da pasta é que o teto do consignado acompanhe os cortes da Selic, taxa básica de juros da economia. Continue acompanhando para entender todas essas mudanças.No dia 11 de janeiro, o Conselho Nacional de Previdência Social decidiu por reduzir de 1,80% para 1,76% a taxa de juros dos consignados . Já para os cartões, tanto o consignado quanto o benefício, a taxa reduziu de 2,67% para 2,61%. Ou seja, os bancos não poderão cobrar mais que isso dos contratantes.



Desde o ano passado, o CNPS vem trazendo uma sequência de reduções nas taxas de juros dos consignados . Inclusive, em um primeiro momento, isso foi motivo de um impasse com os bancos, que deixaram de oferecer a linha de crédito.



Em março do ano passado, o CNPS reduziu as taxas de empréstimo consignado de 2,14% para 1,70%, motivo do protesto. Contudo, entraram em um acordo e a taxa reduziu para 1,97%. Em agosto, reduziu para 1,91%. Em outubro, reduziu para 1,84%. Em dezembro, reduziu para 1,80%.

Agora, temos mais essa queda registrada. O prazo para começar a valer a nova taxa de juros é de oito dias após a publicação no Diário Oficial da União (DOU). Geralmente, o prazo é de cinco dias, mas o Conselho estendeu o prazo em três dias para o setor financeiro. Até o envio deste texto, ainda não havia sido publicado no DOU.





A Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), que representa os bancos e demais instituições que ofertam crédito, avalia que a taxa Selic não é o melhor parâmetro para redução do teto do consignado , pois ela não reflete o custo básico de operações, o que poderia tornar a operação inviável ao longo de 2024. Dessa forma, poderíamos vivenciar mais uma vez um protesto por parte das instituições. Agora, resta aguardar os próximos capítulos sobre as consequências dessa redução.