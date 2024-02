Publicado 14/02/2024 00:00





Muitos beneficiários do INSS podem ter cometido o equívoco de achar que não precisavam mais comprovar a sua vida ao instituto. E, de fato, a Previdência Social não exige mais a presença física dos beneficiários nas agências bancárias. Contudo, ainda há a responsabilidade de manter os dados atualizados para não correr o risco de sofrer o corte, principalmente este ano, em que a Previdência está suspendendo os salários, coisa que não acontecia até 2023, por conta da pandemia. Mas o que serve como prova de vida em 2024 e o que fazer caso receba a notificação do INSS? Preparei dicas essenciais.No ano de 2024, serve como prova de vida qualquer atualização nos sistemas do governo federal, possíveis de verificação pela Previdência Social. Ou seja, se o beneficiário votar nas eleições, haverá a atualização no sistema do Tribunal Superior Eleitoral; se ele tomar vacina ou se consultar pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também ficará atualizado.

A data referência para a prova de vida continua sendo a de aniversário do beneficiário. Ou seja, após o aniversário, a Previdência Social terá 10 meses para comprovar a vida. Se não conseguir, o INSS notifica para que a pessoa realize.





O INSS notificou 4,3 milhões de beneficiários, que precisarão realizar a sua prova de vida para não ter o salário suspenso. O prazo é de 60 dias desde o recebimento da notificação para regularizar a situação.



Nesses casos, o beneficiário pode ir até uma agência do INSS e atualizar com sua biometria em um guichê de autoatendimento; com algum atendente do banco; em agências do INSS ou acessar o aplicativo do Meu INSS , que solicita o cadastro do gov.br.

Contudo, o Meu INSS só permite a realização da prova de vida caso o beneficiário tenha biometria cadastrada, que pode ser no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Para quem tem a biometria, haverá instruções para fazer o reconhecimento facial. Com o procedimento feito e passado com sucesso, o beneficiário receberá uma mensagem de confirmação de que a prova de vida foi autorizada.





Então, agora que você já sabe o procedimento, não deixe de realizar a prova de vida e, caso você não tenha feito nenhum procedimento que possa comprovar a sua vida, fique ciente que poderá receber alguma notificação. Cuidado para não ficar sem receber o salário, pois, em caso de bloqueio, é necessário solicitar um pedido de benefício novo, o que pode demorar.