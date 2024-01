Publicado 31/01/2024 00:00



revisão da vida toda do INSS é uma oportunidade para os beneficiários aumentarem o seu salário através da solicitação de reavaliação do seu benefício previdenciário. O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou essa possibilidade ainda no ano de 2022. Contudo, o INSS acabou entrando com um recurso através da Advocacia-Geral da União (AGU), sua representante no processo. O recuso tem o intuito de limitar os efeitos da decisão e o alcance do pagamento. Dessa forma, o julgamento seguiu em plenário virtual e os ministros estavam votando referente a esse pedido do INSS. Mas o processo teve mais uma reviravolta e acaboususpenso. Novo julgamento começa no dia 1º de fevereiro.



Inicialmente, é preciso esclarecer que a revisão da vida toda do INSS já está aprovada, desde o ano de 2022. Ou seja, os ministros não estão discutindo sobre a sua validade ou não. A discussão agora é sobre os seus efeitos e limitação, como quem terá direito e o prazo para a solicitação.



Dentre os pedidos do INSS no recurso, estão que a correção passe a valer só após a publicação do acórdão do STF, em 13 de abril de 2023, que não seja possível abertura de ação rescisória para pagar valores a quem já perdeu o caso na Justiça e que seja declarada a nulidade do julgamento.

O ministro Alexandre de Moraes aceitou em partes os embargos e determinou que os processos sobre o tema fiquem parados. A ministra Rosa Weber foi contrária e modulou as condições. Para ela, os beneficiários que entraram com ação até 26 de junho de 2019 - data em que o caso começou a ser julgado no STJ - terão direito aos atrasados referentes aos cinco anos anteriores ao início do processo.



Já o ministro Cristiano Zanin, que assumiu o cargo no lugar de Ricardo Lewandowski, propôs o retorno do processo ao STJ. Para ele, houve omissão no voto de Lewandowski, ao não observar o que diz o artigo 97 da Constituição.





O artigo determina que, para uma lei ser inconstitucional, é preciso haver a maioria absoluta na corte julgadora, o que não teria ocorrido no julgamento do STJ em 2019. Mas a presidência da OAB-SP apresentou uma manifestação contrária ao voto de Zanin. A entidade pede que o Supremo mantenha o voto de Lewandowski, reconheça a impossibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração e discuta a questão de ordem antes de seguir ao julgamento dos embargos declaratórios.