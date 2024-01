aposenta22jan - ARTE KIKO

Em todos os meses do ano, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) solicita que os beneficiários passem pelo procedimento da prova de vida . Procedimento que é muito importante para que o beneficiário comprove que está vivo e pode continuar recebendo o salário. Entretanto, a prova de vida do INSS também gera muitas dúvidas, principalmente após a mudança anunciada. A partir de agora, não é mais necessária a presença física na agência bancária, pois a Previdência Social fará a verificação através de cruzamento de dados. Apesar disso, o beneficiário ainda tem as suas responsabilidades, ainda mais quando for o mês de seu aniversário.A responsabilidade do beneficiário em relação à prova de vida do INSS está em manter os seus dados atualizados nas plataformas e sistemas do governo federal . E é muito importante que a pessoa se atente a isso, pois, mesmo que não precise mais ir de forma presencial às agências, a Previdência Social faz o bloqueio caso não encontre dados atualizados que permitam a comprovação da vida.