Publicado 24/01/2024 00:00



O primeiro pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do ano de 2024 é no dia 25 de janeiro. Os beneficiários, certamente, estão ansiosos para saber sobre as mudanças referente aos valores, por conta do reajuste. O calendário de pagamentos do INSS é de acordo com o último número do benefício e quem recebe há tempos já está mais acostumado com a dinâmica de liberações. Mas os novos podem ter muitas dúvidas sobre o funcionamento. Por conta disso, resolvi trazer as datas de pagamento e demais informações relevantes para os beneficiários.



calendário de pagamentos do INSS , além de ser organizado pelo último número de benefício, também é de acordo com o valor recebido mensalmente. Ou seja, inicia pelos beneficiários que ganham um salário mínimo e segue até chegar aos que ganham mais que isso. Entendo que essa organização é muito importante, pois o INSS tem cerca de 39 milhões de beneficiários e poderia gerar muito tumulto nasagências se todos recebessem no mesmo dia.



No ano de 2024, o reajuste salarial já é de conhecimento dos beneficiários do INSS . Quem ganha o piso salarial passará a receber R$ 1.412, o que representa um aumento de R$ 92, ou 6,97%, no salário mínimo . Mas quem ganha acima do piso salarial terá um aumento de 3,71%, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, conforme divulgado pelo IBGE.

Contudo, quem não recebe o benefício há um ano ganha o aumento de forma proporcional, ou seja, só recebe 3,71% quem começou a receber até janeiro de 2023. Quem começou a receber nos demais meses de 2023 (fevereiro a dezembro) ganha os seguintes aumentos, de forma respectiva: 3,23%; 2,44%; 1,79%; 1,26%; 0,89%; 0,99%; 1,08%; 0,88%; 0,77%; 0,65% e 0,55%.





Com esse índice, o teto salarial do INSS , que é o valor máximo que os beneficiários podem receber, aumenta para R$ 7.786,01 em 2024. Em seguida, você confere as datas de pagamento do salário do INSS em 2024.

Para quem recebe um salário mínimo: número final de benefício 1, 25/01; 2, 26/01; 3, 29/01; 4, 30/01; 5, 31/01; 6, 01/02; 7, 02/02; 8, 05/02; 9, 06/02; e 0, 07/02. Para quem ganha acima do salário mínimo: finais 1 e 6, 01/02; 2 e 7, 02/02; 3 e 8, 05/02; 4 e 9, 06/02; e 05 e 0: 07/02.