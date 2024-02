Arte coluna aposentados 06 fevereiro 2024 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna aposentados 06 fevereiro 2024Arte Paulo Márcio

Publicado 07/02/2024 00:00

Você já deve ter se deparado com casos de pessoas que pararam de receber o seu benefício após o INSS alegar alguma irregularidade. O mais comum é os beneficiários sofrerem a suspensão após alguma operação de pente-fino , que tem o objetivo de analisar se não há fraudes nos recebimentos, cortando daquelas pessoas que não cumprem os requisitos. Essa operação é muito legítima e importante, pois o valor economizado pode ser usado para incluir na lista de beneficiários aqueles que estão na fila de espera e que realmente estão aptos a receber. Contudo, também existem situações de corte que não passam de senso comum. Confira as situações em que o INSS não pode cortar o benefício.

A primeira situação em que o INSS não pode cortar o benefício é quando o beneficiário recebe aposentadoria por invalidez com idade de 60 anos ou mais ou, ainda, quando recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença com idade de 55 anos ou mais e 15 anos de contribuição. Nesses casos, o beneficiário não precisa mais passar por perícia revisional, feita pelo INSS de tempos em tempos, como os demais beneficiários.

