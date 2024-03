Arte coluna aposentados 10 março 2024 - Arte Paulo MÁrcio

Desde o início do ano, diversos parlamentares se mobilizam para que aconteça a antecipação do abono natalino do INSS, fazendo cobranças ao

O pagamento do 13º salário do INSS , ou abono natalino, é de direito de beneficiários como aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão. Quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) , infelizmente, fica de fora. O abono vem sendo pago de forma antecipada desde 2020, com as duas parcelas liberadas já no primeiro semestre de cada ano, como uma forma de injetar dinheiro na economia. Em 2024, a antecipação ainda era uma incógnita. Mas o Tesouro Nacional deu sinal verde para o Ministério da Previdência Social liberar o pagamento no primeiro semestre. O valor deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Agora, o Ministério da Previdência recebeu sinal verde do Tesouro Nacional para pagar o 13º salário de forma antecipada, no primeiro semestre de 2024.

A princípio, a primeira parcela deve ser paga em abril e a segunda em maio. Para o pagamento antecipado, o governo federal emite decreto informando aos seus beneficiários os meses definitivos.



O pagamento do abono natalino acontece nos mesmos dias do pagamento do benefício. O calendário segue uma ordem de renda e do último número do benefício.





Como o valor é o mesmo do benefício, o 13º salário fica entre R$ 1.412 ( piso nacional atual ) e R$ 7.786,02 ( teto do INSS atual). A primeira parcela é 50% do valor do benefício e a segunda parcela é o restante, com desconto do Imposto de Renda, caso devido.

Apesar de ter como objetivo injetar dinheiro na economia e auxiliar os beneficiários financeiramente, alguns já se mostraram contra a antecipação, justificando que ficam sem receber nenhum valor no fim do ano, quando os gastos costumam aumentar.



Agora, só falta o aval do governo federal para pagar nos meses propostos. E você, prefere receber de forma antecipada ou tradicional?