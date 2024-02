aposenta28fev - ARTE KIKO

aposenta28fevARTE KIKO

Publicado 28/02/2024 00:00



buscam a

vulneráveis têm a possibilidade de solicitar benefício pago pelo



Os

A terceira idade é o período em que as pessoas necessitam de mais auxílio dos demais, pois, devido à idade, diminuição da mobilidade e outros aspectos do envelhecimento, as atividades cotidianas, que antes eram simples, acabam se tornando desafios. Por conta disso, os idososbuscam a aposentadoria e aproveitam para descansar nesse período. Contudo, nem todos contribuíram para a Previdência. Então, essas pessoas podem receber algum benefício do INSS ? Saiba que é possível. Através da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), os idososvulneráveis têm a possibilidade de solicitar benefício pago pelo INSS Os idosos em situação de vulnerabilidade social, que não tenham de onde prover a sua renda e que não contam com auxílio financeiro de outros familiares, podem receber o Benefício de Prestação Continuada - BPC/Loas . Os requisitos são: ter mais de 65 anos e renda de até um quarto do salário mínimo familiar per capita. Além disso, precisa ter Cadastro Único atualizado. O benefício também se estende às pessoas com deficiência.



ao Idoso". O acompanhamento da liberação pode ser feito pelo próprio Meu INSS.

Como falado anteriormente, o pagamento desse benefício é feito pelo INSS. Então, as pessoas devem solicitar através do próprio instituto. Se atender aos requisitos, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS . No menu, pesquisar "Novo pedido" e, em seguida "Benefício Assistencialao Idoso". O acompanhamento da liberação pode ser feito pelo próprio Meu INSS.

Os documentos solicitados para o requerimento do benefício são: documento de identificação do solicitante; CPF de todos os familiares da residência; procuração e termo de responsabilidade (se for o caso); documento de identificação e CPF do procurador ou representante legal.





Benefício de Prestação Continuada é no valor de um salário mínimo, pago nos 12 meses do ano. Contudo, quem recebe esse benefício não tem direito ao 13º salário nem deixa a pensão por morte, pois ele tem caráter assistencial apenas.

É uma ótima oportunidade de renda para essas pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade. Dessa forma, elas podem suprir seus gastos básicos. O próximo passo é lutar para que essas pessoas possam receber o 13º salário.