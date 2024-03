aposenta13mar - ARTE O DIA

Não é incomum os beneficiários do INSS sofrerem com dificuldades econômicas, principalmente quem recebe apenas um salário mínimo . Por conta disso, mesmo recebendo os benefícios previdenciários, muitos optam por continuar trabalhando para, dessa forma, aumentar a renda mensal. Recentemente, a notícia sobre a possibilidade de desaposentação mexeu com os ânimos de todos os beneficiários. Mas o que isso significa e quais os impactos para quem decidir optar por isso? Essa possibilidade realmente ajuda economicamente os beneficiários? Vamos descobrir.A desaposentação é a possibilidade de o beneficiário que voltou ao mercado de trabalho renunciar à aposentadoria e pedir um novo cálculo após nova contribuição ao INSS . Ou seja, a desaposentação permite que a pessoa volte a contribuir e que essas contribuições somem no cálculo do benefício quando ela decidir parar de trabalhar novamente.

O senador Paulo Paim apresentou o projeto de lei 299/2023 novamente ao Senado. De acordo com o texto, que altera a lei 8213/1991 sobre os benefícios previdenciários, qualquer aposentado poderá renunciar, ficando assegurada a contagem do tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício originário para fins de concessão de novo benefício.



Além disso, não é necessário devolver os valores recebidos pelo benefício anterior. De acordo com o autor, o projeto é importante para possibilitar aos beneficiários uma vantagem no recálculo, com acréscimo do novo tempo de serviço.



O projeto precisa passar pelos trâmites para começar a valer. Após discussão no Senado, o projeto segue para as comissões na Câmara dos Deputados e para a Presidência da República.





Atualmente, é muito raro encontrar algum beneficiário que esteja totalmente satisfeito com os valores recebidos pelo INSS . Muitos não conseguem suprir todos os gastos que possuem. Por isso, a possibilidade de desaposentadoria pode ser muito benéfica para todas essas pessoas que ainda trabalham depois de receber o benefício.