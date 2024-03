Publicado 20/03/2024 00:00

Mais um lote de pagamentos para os beneficiários do INSS terá início na sexta-feira, dia 22. Como habitual, os beneficiários recebem de acordo com o último número do seu benefício. Os depósitos sempre começam com os que recebem um salário mínimo . Portanto, os beneficiados com os pagamentos no dia 22 são aqueles que ganham o piso salarial e que têm o último número do benefício 1. Abaixo, fiz questão de trazer as datas de pagamento de março para que os beneficiários possam se programar.No mês de março, os beneficiários do INSS, assim como do Benefício de Prestação Continuada (BPC Loas) , já começam a receber os valores na sexta-feira, dia 22. Mas, nesse depósito, o valor ainda será apenas do benefício mensal.