Publicado 24/03/2024 00:00

Depois de os ministros adiarem as votações a respeito da revisão da vida toda diversas vezes, finalmente, votaram na quinta-feira. Por sete votos a quatro, os ministros decidiram que os beneficiários não podem optar pela regra mais vantajosa para receberem o benefício. Sendo assim, em tese, a revisão da vida toda acaba anulada.



Os ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques votaram a favor da União. Já os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram a favor dos aposentados.



De acordo com a União, o impacto da revisão da vida toda , caso todos os beneficiários que se enquadram na regra a solicitassem e vencessem, seria de R$ 480 bilhões. Então, essa decisão desfavorável aos aposentados acaba sendo muito benéfica para o governo. Contudo, fica a sensação de injustiça para aqueles que aguardavam a chance de reaver os valores não incluídos em seu cálculo do benefício.

