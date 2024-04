Publicado 21/04/2024 00:00





Os golpistas se passam por funcionários do INSS e vão até a residência dos beneficiários para realizar a

O número cada vez maior de pessoas que aplicam golpes em beneficiários do INSS e o surgimento de novas formas de golpes assustam os beneficiários, o instituto e os familiares. Além disso, a facilidade da elaboração dos planos para enganar esse público dá sensação de vulnerabilidade e impunidade. Ainda mais que os beneficiários do INSS são, em sua maioria, idosos, com pouco conhecimento tecnológico e de procedimentos bancários ou até da própria Previdência Social. Esta semana, ganhou destaque mais um tipo de golpe, em que os golpistas se passam por funcionários do INSS. Entenda como funciona.Os golpistas se passam por funcionários do INSS e vão até a residência dos beneficiários para realizar a prova de vida presencial, utilizando crachás falsos. Na ocasião, eles solicitam fotos e dados dos beneficiários para finalizar a solicitação.

Com isso, conseguem informações importantes que podem ser usadas de forma indevida, causando prejuízos aos beneficiários. A autarquia orienta a não repassar nenhum dado e entrar em contato com a polícia imediatamente. As imagens dos golpistas foram encaminhadas à Polícia Federal, que trabalha para a identificação dessas pessoas e, consequentemente, sua punição.





Vale lembrar que a prova de vida está sendo feita por meio de cruzamento de dados presentes nos sistemas do governo, ou seja, não precisa do deslocamento do beneficiário ao banco. Contudo, em casos em que não é possível verificar apenas por cruzamento de dados, é enviado um servidor do INSS até a residência para comprovar a vida.



Dessa forma, como saber se aquele servidor é realmente do INSS ou um golpista? Bem, o INSS emitiu uma nota informando que os servidores não solicitam cópias de documentos, nem fotos dos beneficiários, apenas conferem o documento com foto na hora.

Além disso, a Previdência Social possui canais por onde os beneficiários podem validar se o funcionário é mesmo do INSS, utilizando número da matrícula e nome completo. Para isso, basta ligar para a central de atendimento 135, de forma gratuita.