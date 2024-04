Publicado 07/04/2024 00:00

Ao acessar o Meu INSS, clique em "novo pedido" e busque por "bloquear". Depois, é só seguir as instruções e ir avançando. Caso o beneficiário queira desbloquear, leva em torno de 30 dias corridos após a solicitação para ser atendido.



Vale lembrar que os novos beneficiários do INSS devem aguardar 90 dias para poder desbloquear o seu benefício. Esse bloqueio é uma forma de assegurar o não assédio dos bancos, visto que quem começa a receber possui toda a margem disponível e pode contratar valores maiores. Para quem troca de banco, também acontece o bloqueio pelo período de 60 dias.



