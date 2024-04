Publicado 14/04/2024 00:00



cerca de 130 mil denúncias foram registradas no



Os

Nos últimos dias, um golpe tem preocupado muito os beneficiários do INSS, que notaram descontos indevidos em suas folhas de pagamento mesmo não contratando nenhum serviço ou produto diferente. Esses registros de descontos acenderam um alerta nas autoridades por conta dos prejuízos causados a eles, principalmente por serem um grupo que não possui tanta familiaridade com a tecnologia. Até o momento,cerca de 130 mil denúncias foram registradas no INSS . Por isso, é importante tomar algumas precauções que podem evitar se tornar uma vítima desses descontos.Os golpes dos descontos indevidos foram feitos por entidades e empresas que representam idosos e aposentados. Elas têm descontado dos salários do INSS valores referentes a contribuições para serviços como defesa jurídica, descontos em remédios, telemedicina, entre outros, sem o consentimento dos segurados.



O golpe funcionava da seguinte forma: o INSS repassa os dados para essas entidades, que os utilizam indevidamente, realizando a contratação de serviços sem o consentimento do segurado. Dessa forma, todos os meses acontece o desconto nas folhas de pagamento do INSS

De acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, a Polícia Federal foi acionada para investigar essa fraude. Cerca de 30 empresas aplicavam os golpes e chegaram a faturar R$ 2 bilhões com as movimentações indevidas.





Caso o segurado note esses descontos indevidos, deve acessar o aplicativo ou site Meu INSS , buscar pelo serviço "solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade" e escolher a cobrança que pretende bloquear. Avance seguindo as instruções.



Outro serviço que possui bastante ocorrência de descontos indevidos é o empréstimo consignado . Mas também é possível bloquear o benefício para empréstimo consignado. Dessa forma, não fica liberada a contratação para aquele beneficiário.



Para realizar o bloqueio, basta acessar o Meu INSS, selecionar "novo pedido" e digitar " bloqueio de benefício para empréstimo ". Além de realizar os bloqueios das cobranças, é importante buscar as entidades competentes, como INSS e Justiça, para realizar uma denúncia formal.