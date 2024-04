Publicado 24/04/2024 00:00

Os pagamentos do INSS referentes ao mês de abril começaram no dia de hoje (24). Este mês, os beneficiários contarão com um valor a mais que seu benefício mensal. Isso porque o governo federal decidiu antecipar os pagamentos do abono natalino, ou 13º salário do INSS , para os meses de abril e maio, continuando a prática adotada no ano de 2020, por conta da pandemia da covid-19. Mas existem alguns grupos que ficam de fora dessa antecipação ou ainda que nem possuem o direito a tal benefício extra. Entenda.