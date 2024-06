Publicado 23/06/2024 00:00





Não é novidade para os

Mais um calendário de pagamentos do INSS está liberado. Os depósitos referentes ao mês de junho iniciam amanhã, dia 24. Além disso, alguns beneficiários poderão contar com valores de forma antecipada. Inclusive, o INSS emitiu um alerta sobre essa questão, pois havia circulação de informações de que o calendário seria antecipado para todos, quando, na verdade, apenas será antecipado para quem reside no Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade enfrentada pelos moradores após decorrência de fortes chuvas na região. Por conta disso, confira as datas de pagamento e programe-se para o recebimento.Não é novidade para os beneficiários do INSS , principalmente os mais antigos, que a sistemática do calendário de pagamentos segue uma ordem de acordo com o último número do benefício e a renda. Dessa forma, o calendário inicia com quem recebe um salário-mínimo , até chegar nas rendas maiores que isso.



As rendas maiores que um salário-mínimo são pagas para dois grupos concomitantemente, devido a não ser um número tão alto de beneficiários quanto quem recebe apenas um salário-mínimo. Posteriormente, você poderá consultar as datas.



No mês de junho, os pagamentos iniciam amanhã, contemplando quem recebe um salário-mínimo e com final do benefício 1. Contudo, para os beneficiários do Rio Grande do Sul, o calendário de pagamentos do INSS será para todos no dia 24, independentemente da renda e do último número de benefício.

Para o restante do país, as datas de pagamento são as mesmas que o INSS já divulgou no início do ano. No dia de amanhã, 24, recebem aqueles com final de benefício 1, com renda de um salário-mínimo.



As demais datas são, para quem recebe um salário-mínimo: dia 25/06: benefício final 2; dia 26/06: benefício final 3; dia 27/06: benefício final 4; dia 28/06: benefício final 5; dia 01/07: benefício final 6; dia 02/07: benefício final 7; dia 03/07: benefício final 8; dia 04/07: benefício final 9; dia 05/07: benefício final 0. Para quem recebe mais de um salário-mínimo: dia 01/07: benefícios finais 1 e 6; dia 02/07: benefícios finais 2 e 7; dia 03/07: benefícios finais 3 e 8; dia 04/07: benefícios finais 4 e 9; dia 05/07: benefícios finais 5 e 9.