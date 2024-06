Publicado 26/06/2024 00:00

O mês de junho marca a Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, comemorado no dia 15. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006 e busca chamar a atenção para não só a violência física, mas as diversas violências sofridas por este público, como emocional, financeira e psicológica. O Instituto Nacional de Previdência Social, nesse contexto, possui um papel social muito importante para esse público, visto que contribui para o enfrentamento de alguns tipos de violência e para a garantia de uma vida mais digna.



O INSS é responsável pela distribuição de benefícios como aposentadorias, pensão por morte. Isso é muito importante para que os idosos beneficiários tenham uma independência financeira maior e tenham acesso às necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, dentre outros. Nesse sentido, diminui a incidência de idosos dependentes financeiramente de sua família, que é uma situação que leva, muitas vezes, a violência e abuso contra esse público.



Além dos benefícios para o público que contribuiu durante a sua vida trabalhista, o INSS é responsável pela distribuição do Benefício de Prestação Continuada- BPC/Loas. Apesar desse benefício ser de caráter assistencial, pago por conta da aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, o INSS faz a organização dos pagamentos, ordenadamente de acordo com último número de benefício, como para os demais beneficiários.



Mas, não são apenas os benefícios pagos pelo INSS que contribuem com os idosos. O Instituto também desenvolve campanhas de conscientização sobre os direitos dos idosos e dos beneficiários, e educação financeira.



É muito importante existir um dia voltado à conscientização contra a violência à pessoa idosa, para que possamos refletir sobre um problema social ainda recorrente. Mas, é preciso lutar para que a violência contra essas pessoas seja extinta, seja ela de qual tipo for.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.