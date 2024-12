Publicado 25/12/2024 00:00





O ano de 2025 ainda não acabou, mas os beneficiários que estão próximos a se aposentar já começam a pensar em como solicitar o benefício. Para 2025, haverá mudanças nas regras, como aumento de pontuação, que engloba a idade e tempo de trabalho, dentre outros. Essas novas necessidades são devidas à Reforma da Previdência de 2019, que estipulou mudanças para quem ainda não recebia os benefícios. Confira quais foram as principais alterações para o ano de 2025 e prepare-se para solicitar a aposentadoria se for o seu caso. Dentre elas, podemos citar a idade mínima progressiva, que agora exige 63 anos e 6 meses de homens, mais 35 anos de contribuição, e 58 anos e 6 meses de mulheres, além do tempo de contribuição de 30 anos. Em 2025, vai aumentar 6 meses na idade mínima (por isso o nome de idade progressiva). Ou seja, homens precisarão de 64 anos e mulheres de 59 anos, além do tempo de contribuição que não altera.



Outra mudança é em relação à aposentadoria por pontos, que soma a idade mais o tempo de contribuição. Em 2024, as mulheres precisavam de 91 pontos com, no mínimo, 30 anos de contribuição, e os homens de 101 pontos com, no mínimo, 35 anos de contribuição. Já em 2025, a exigência será de 92 pontos para as mulheres e 102 para os homens, com o mesmo tempo de contribuição. O limite de pontos estabelecido após a Reforma é de 100 (fecha em 2033) para mulheres e 105 para homens (fecha em 2028). As idades vão aumentando até o ano de 2031, quando chega até 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens, que são as idades estipuladas para aposentadoria por idade após a Reforma da Previdência

É importante buscar um auxílio profissional antes de solicitar seu benefício do INSS , pois, mesmo que haja os requisitos necessários, o beneficiário deve analisar outros fatores como valor que vai receber e se não há outra regra mais vantajosa para ele.