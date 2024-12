Publicado 18/12/2024 00:00

No último mês do ano, os gastos dos brasileiros aumentam devido às festividades e todos aguardam ansiosos o recebimento de seus salários. Os pagamentos para os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) iniciam no dia 20 e seguem até o dia 08 de janeiro, com pausas nos feriados de Natal e Confraternização Universal. A ordem é sempre respeitada pelo último número de benefício e a renda recebida pelo beneficiário. Neste mês, não haverá o adicional de abono natalino, pois houve a antecipação nos meses de abril e maio e, em novembro, receberam em parcela única aqueles que começaram a ser beneficiários após o início da antecipação.O benefício do INSS e de quem recebe BPC/Loas começará a ser pago no dia 20, sexta-feira. Em seguida, vou repassar as datas para que você possa se programar com base no seu último número de benefício. O número de benefício pode ser verificado na carta de concessão e pelo site ou aplicativo Meu INSS