Publicado 01/12/2024 00:00

Não é incomum que beneficiários do INSS se deparem com alguns descontos em sua folha de pagamentos. Contudo, há casos em que os descontos são feitos indevidamente. Inclusive, isso foi motivo de investigação pela polícia e trouxe alerta para milhões de pessoas, que passaram a verificar se estavam sendo cobradas por serviços que não contrataram e, dessa forma, sendo prejudicados. Para evitar que mais pessoas sofram com esse problema, o INSS tomou algumas iniciativas, permitindo a exclusão e bloqueio desses descontos.

Meu INSS é um canal de atendimento para beneficiários do INSS, onde eles têm acesso a dezenas de serviços e podem consultar informações importantes sobre os seus benefícios. Agora, o canal vai permitir mais um serviço: a exclusão de descontos indevidos de associações.

Essas mensalidades associativas consistem em valores pagos pelos beneficiários do INSS e m troca de serviços e vantagens como plano de saúde, academia, descontos em produtos, dentre outros. Mas, milhões de beneficiários não tinham conhecimento desses descontos e pagavam ser ter contratado os serviços.

De acordo com dados apurados entre janeiro de 2023 e maio de 2024, foram contabilizadas mais de 1 milhão de reclamações envolvendo cobranças indevidas, que totalizam cerca de R$ 45,5 milhões. O INSS informou que cancelou todos os descontos apontados como não autorizados pelos segurados.

A exclusão dos descontos pode ser feita da seguinte forma: acesse o site ou aplicativo Meu INSS ; selecione a opção “Novo pedido”; no campo de busca, digitar “excluir mensalidade”; Escolha a opção “Excluir Mensalidade de Associação ou Sindicato no Benefício”.

Após ler as instruções, clique em “avançar”. Insira as informações solicitadas e anexe documentos, se for preciso; escolha uma agência de relacionamento com o INSS; verifique os dados preenchidos e marque a opção “Declaro que li e concordo com as informações acima”; finalize em “avançar”.

Sempre fique de olho na sua folha de pagamentos e, caso identificar algum desconto indevido de associação, solicite a exclusão imediatamente.