Publicado 20/11/2024 00:00

O Governo Federal havia previsto que o salário-mínimo de 2025 deveria chegar a R$1.509, valor que foi apresentado no orçamento. Contudo, houve uma atualização no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que altera a previsão para o piso salarial brasileiro também. Sabemos que o salário mínimo não impacta apenas os trabalhadores, mas os benefícios governamentais e previdenciários, como aposentadorias e pensões, que não podem ser de valor menor que o piso nacional. Vamos entender a nova projeção em seguida.

O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva retomou a política de valorização do salário mínimo no Brasil, que considera o crescimento do país (PIB) dos últimos dois anos junto com os índices de INPC (inflação). Dessa forma, os brasileiros podem ter um ganho real, não apenas reposição no salário.

No ano de 2023, o PIB no Brasil foi de 2,9% e a previsão inicial era de que a inflação chegasse a 3,82% até o final do ano. Mas, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda atualizou a projeção para 4,66%.

A regra do crescimento do PIB é alvo do pacote de contenção de gastos do Governo, que vem sendo discutido. Uma das medidas em estudo é limitar o crescimento real do mínimo ao mesmo teto do limite de gastos do arcabouço fiscal, de 2,5%. Dessa forma, o ganho real cairia, no ano que vem, para 2,5% — uma redução de 0,4 ponto.

Vale lembrar que até o final do ano o valor pode mudar, visto que os índices de inflação ainda podem sofrer variação.