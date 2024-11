Publicado 03/11/2024 00:00

Quando o Governo Federal anunciou um programa inédito para que alguns grupos pudessem viajar de avião pagando apenas R$200, certamente, houve euforia por parte de muitas pessoas. O Voa Brasil é uma oportunidade de conhecer lugares novos pagando valores bem abaixo nas passagens. Os aposentados foram os primeiros beneficiados com o programa, lançado no dia 24 de julho e, recentemente, o Governo Federal divulgou os dados referentes aos números de pessoas que usufruíram do benefício. Viajar na terceira idade é mais que aproveitar momentos de lazer, para muitos é oportunidade de reencontrar familiares e amigos.

De acordo com o Governo Federal, o Voa Brasil transportou o equivalente a 100 aeronaves lotadas de aposentados . Isso representa uma boa adesão ao programa e que o apenas faltava incentivo para que os aposentados pudessem realizar viagens de avião.

O programa beneficiava aposentados que não viajavam há, pelo menos, 1 ano. Cerca de 16 mil passagens foram reservadas em três meses de funcionamento de programa. O acesso ao site de compras foi feito por cerca de 100 mil CPF’s diferentes e o percentual de compra foi de 15%, o que supera o das companhias aéreas (3%).

Em parceria com as companhias aéreas, o Voa Brasil aproveita os períodos de baixa temporada e assentos ociosos nas aeronaves, o que é uma troca justa entre empresa e beneficiados. Vale lembrar que o programa não utiliza recurso público, apenas assentos ociosos, que seriam “perdidos” de qualquer forma.

Para adquirir as passagens, os aposentados devem acessar o site oficial do programa: www.gov.br/voabrasil e só conseguem finalizar a compra se o cadastro no gov.br for prata ou ouro.

Após muitos anos trabalhando com o público aposentado, posso afirmar que eles carecem de programas que incentivam não apenas a parte financeira, mas de lazer, aumentando a qualidade de vida e a autoestima, para que possam aproveitar essa fase da melhor maneira.