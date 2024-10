INSS alerta para novo golpe - Arte: Kiko

INSS alerta para novo golpeArte: Kiko

Publicado 30/10/2024 00:00



O ineditismo nos golpes contra os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) sempre deixa todos surpresos. Pessoas mal-intencionadas utilizam o nome do instituto para enganar os segurados. Agora, mais um tipo de golpe chama a atenção de todos. Os segurados recebem a informação de que seu nome está em uma lista de benefícios negados, mas o INSS declarou que essa lista é falsa. O fato veio à tona após um segurado receber uma notificação judicial em seu nome e visava reverter o indeferimento. Além disso, de que havia uma lista com a relação de benefícios negados.



Após o recebimento dessa notificação, o coordenador de Gestão de Benefícios da Superintendência Regional do INSS no Rio de Janeiro, Flávio Souza, explica que o INSS recebeu uma notificação judicial para que houvesse manifestação do órgão no processo que corre na Justiça a respeito da suposta lista de indeferimentos de benefícios.

Contudo, o INSS respondeu que desconhece a existência de uma lista de benefícios indeferidos. O alerta relacionado à notificação surgiu pelo fato de que o INSS não passa informações sobre os beneficiários para terceiros. Por conta disso, sempre é preciso desconfiar se algum terceiro aparecer oferecendo serviços em nome do INSS.





Além desse golpe, há alguns que são bem comuns contra os beneficiários do INSS , como pessoas se passando por servidores, que vão até a residência oferecer serviços/solicitar dados. O phishing nada mais é que a pesca de informações e dados dos beneficiários através de e-mails ou mensagens de texto. Os golpistas enviam links com o intuito de que os beneficiários cliquem e esses capturam as informações.

Os golpistas, também, frequentemente apresentam documentos falsos ou praticam o roubo de identidade para solicitar benefícios pelo INSS. Por isso, sempre desconfie quando serviços forem ofertados para você em nome do INSS e entre em contato com os canais oficiais da previdência para tirar quaisquer dúvidas.