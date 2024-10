Publicado 13/10/2024 00:00

Quem é beneficiado com pensão por morte também recebe tal comprovante e, dessa forma, o pensionista vai poder sacar os valores da conta do segurado já falecido.

Para retirar o comprovante o aposentado ou pensionista pode acessar o Meu INSS, no item “Do que você precisa” e buscar por “Certidão para Saque de PIS / Pasep / FGTS”. Já para o familiar sem direito à pensão por morte, o item é “Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte”.

Para saber mais informações sobre o INSS , economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.