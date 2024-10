Publicado 20/10/2024 00:00

A antecipação do abono natalino para beneficiários do INSS que possuem o direito a esse valor extra vem ocorrendo desde o ápice da pandemia de coronavírus, que iniciou no ano de 2020. A ideia de antecipar se deu devido ao caos econômico que a pandemia causou. Os beneficiários do INSS acabaram, em muitas situações, sendo o alicerce financeiro das famílias e a principal renda, pois não teve alterações ou reduções em seu pagamento. No ano de 2024 não foi diferente, a primeira e segunda parcelas foram pagas em abril e maio, respectivamente, e não ao final do ano como ocorria tradicionalmente. Para o ano de 2025, há um projeto que prevê a antecipação do 13º salário novamente. Entenda como ele funciona.

O projeto de lei 3383 de 2024, de autoria do Deputado Pompeo de Mattos, do PDT/RS, pretende antecipar o 13º salário do INSS para o mês de dezembro de 2024, de forma integral e em parcela única, juntamente com o benefício correspondente ao mês.

A justificativa para o projeto é que ao final do ano acontece um aumento nas despesas das famílias brasileiras e o valor a ser pago contribuirá para a movimentação da economia e possibilitará um final de ano digno.

Além disso, o deputado autor do projeto declara que esse projeto se deu após analisar a manifestação dos beneficiários nos canais de comunicação, como canais de Youtube voltados para esse nicho, onde reclamaram que não há uma reserva de dinheiro boa para o final do ano.

Para que o projeto da antecipação do 13º salário de 2025 seja aprovado, ainda há um longo caminho, precisando passar pelas comissões na Câmara dos Deputados (Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), além do Senado Federal e Presidência da República.

O projeto, certamente, gera diversas opiniões, pois, ao mesmo tempo em que algumas pessoas torcem por sua aprovação para terem um valor a mais ao final de ano, outras consideram que antecipar não é a melhor solução, já que o valor fará falta posteriormente. E você, é a favor ou contra a antecipação do 13º salário do ano que vem para dezembro?