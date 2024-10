Publicado 23/10/2024 00:00

Os depósitos do Instituto Nacional de Seguro Social referentes ao mês de outubro iniciam na sexta-feira, dia 25. Os beneficiários devem ficar atentos para receberem seus salários de acordo com o cronograma estabelecido pelo INSS , que tem uma ordem baseada em número de benefício e a renda de cada pessoa. Primeiro recebem os beneficiários que ganham um salário mínimo . As datas correspondentes a outubro seguem até a primeira semana de novembro. Em seguida, você consegue verificar todas as datas de pagamento de outubro.

Uma informação essencial para saber o dia em que o beneficiário do INSS vai receber o salário do INSS é o número de benefício, pois o cronograma é de acordo com o dígito final. Este número é uma sequência de 10 dígitos, criado como uma identificação.

O beneficiário recebe esse número assim que concedido o benefício, o que o diferencia dos demais. Por exemplo, o número 123.456.789-0, tem como dígito final o 9, pois desconsidera-se o dígito após o traço.

Em outubro, as datas de pagamento são as seguintes para quem recebe um salário-mínimo: número final 1: 25 de outubro; final 2: 28 de outubro; final 3: 29 de outubro; final 4: 30 de outubro; final 5: 31 de outubro; final 6: 01 de novembro; final 7: 04 de novembro; final 8: 05 de novembro; final 9: 06 de novembro e final 0: 07 de novembro.

Já para quem recebe mais de um salário mínimo , as datas são as seguintes: finais 1 e 6: 01 de novembro; finais 2 e 7: 04 de novembro; finais 3 e 8: 05 de novembro; finais 4 e 9: 06 de novembro e finais 5 e 0: 07 de novembro.

Os beneficiários do INSS podem descobrir o seu número de benefício na carta de concessão, pelo Meu INSS, ligando para o número 135 ou indo até uma agência do INSS.