Esse pagamento, além de beneficiar mais pessoas, vai movimentar mais ou menos R$1,3 bilhão na economia, reforçando o poder de compra das famílias em um período de alto consumo.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos ocorrem a partir de 2 de dezembro, variando de acordo com o final do benefício.Para confirmar o dia exato do pagamento, o beneficiário pode consultar o número final do seu benefício no cartão ou extrato de pagamento. Além disso, o INSS disponibiliza diferentes canais para acesso como o portal e aplicativo Meu INSS, além da Central de Atendimento 135.Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube, João Financeira , e no Instagram @joaofinanceiraoficial.