Publicado 06/11/2024 00:00

A busca por benefícios do INSS é uma realidade para muitos trabalhadores rurais no país. Com a documentação adequada, como a autodeclaração rural eletrônica, o caminho até a concessão dos benefícios pode ser mais fácil. Por isso é essencial conhecer todos os documentos exigidos para comprovar a atividade rural e garantir a segurança dos benefícios, incluindo aposentadoria e salário-maternidade.A documentação para acessar os benefícios do INSS é essencial para garantir seus direitos previdenciários , em especial para trabalhadores rurais. Entre os documentos mais importantes está a autodeclaração rural eletrônica, indispensável para comprovar o exercício da atividade e a condição de segurado especial.Além da declaração, outros documentos são indispensáveis para fazer seu pedido como o título de propriedade rural, contratos de arrendamento e registro de associações de produtores.Veja abaixo todos os documentos que podem ser usados para comprovar atividade rural Título de propriedade de imóvel rural; Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas ou religiosas