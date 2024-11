Publicado 24/11/2024 00:00

Os pagamentos do INSS correspondentes a novembro iniciam amanhã, dia 25. Neste mês, ainda terá um pagamento extra referente ao abono natalino para aqueles que não receberam a antecipação feita em abril e maio. O calendário, assim como em todos os meses, seguirá a ordem do último número de benefício e da renda recebida pelos beneficiários. Abaixo, trarei o cronograma completo para que você possa se organizar e receber os valores.

O último número de benefício do INSS é o dígito antes do traço e dígito verificador da sequência de números estabelecida pela própria Previdência. Essa sequência de números serve para identificar o beneficiário e diferenciá-lo dos demais. Por exemplo, se o número de benefício for 123.456.789-0, o último número a se considerar é o 9.

No mês de novembro, o calendário de pagamentos INSS inicia amanhã, dia 25, sendo que o primeiro público a receber é quem tem renda de um salário-mínimo e último número de benefício 1. Esse número pode ser verificado na carta de concessão, pelo aplicativo ou site Meu INSS ou por ligação.

As datas de pagamento para quem recebe um salário mínimo de acordo com o último número de benefício são: 1: 25/11; 2: 26/11; 3: 27/11; 4: 28/11; 5: 29/11; 6: 2/12; 7: 3/12; 8: 4/12; 9: 5/12; 0: 6/12.

Para quem recebe mais de um salário mínimo , as datas de acordo com último número de benefício são: 1 e 6: 2/12; 2 e 7: 3/12; 3 e 8: 4/12; 4 e 9: 5/12; 5 e 0: 6/12.

Além do salário, o INSS vai depositar o 13º salário para aqueles beneficiários que começaram a receber após abril, quando houve a antecipação. O valor será em parcela única, de forma proporcional ao tempo em que são beneficiários e as datas são as mesmas dos benefícios.