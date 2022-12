Publicado 24/12/2022 00:00

O Natal se tornou uma festa universal e até quem não acredita sente o encanto deste dia. Contudo, nós cristãos sabemos que o Natal é um acontecimento decisivo e não pode ser confundido. O Natal não pode se reduzir a uma festa onde as pessoas se reúnem, cheios de bons votos, mas pobres de fé.



O Natal nos convida a refletir sobre a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para nos comunicar a Verdade que salva e para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida. Recebemos este dom de graça, sem o nosso mérito.



Um dom tão grande merece tanta gratidão! Acolher a graça é saberagradecer. Frequentemente, porém, as nossas vidas transcorrem alheias à gratidão. Hoje é o dia para nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e dizermos obrigado!



Acolhamos o dom que é Jesus, para depois nos tornarmos dom como Jesus. Tornar-se dom é dar sentido à vida, sendo este o melhor modo para mudar o mundo: nós mudamos, a história muda, quando começamos a querer mudar não os outros, mas a nós mesmos.



Assim nos mostra Jesus nesta noite: não mudou a história forçando alguém ou à força de palavras, mas com o dom da sua vida. Não esperou que nos tornássemos bons para nos amar, mas se deu gratuitamente a nós. Por nossa vez, não esperemos que o próximo se torne bom para lhe fazermos bem. Comecemos nós!



Que o Natal renove em nós a esperança. Um feliz e Santo Natal!