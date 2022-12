Publicado 10/12/2022 06:00

Amanhã vamos celebrar o terceiro domingo do Advento, chamado também Gaudete, ou seja, domingo da alegria. Na liturgia ressoa várias vezes o convite a alegrar-se, a rejubilar, porque o Senhor está próximo. O Natal está próximo!



A mensagem cristã se chama Evangelho, e a alegria do Evangelho não é uma qualquer, ela tem a sua razão de ser no saber que se é acolhido e amado por Deus. A Igreja não é um refúgio para pessoas tristes, a Igreja é a casa da alegria! E quantas pessoas que estão tristes encontram nela a verdadeira alegria.

Deus é aquele que nos vem salvar, e socorre sobretudo os desorientados de coração. Somos convidados a fortalecer as mãos, a tornar firmes os joelhos, a ter coragem e a não temer, porque o nosso Deus nos mostra sempre a grandeza da sua misericórdia. Ele nos dá a força para ir em frente com alegria, mesmo em meio as dificuldades da vida.



A alegria cristã, como a esperança, tem o seu fundamento na fidelidade de Deus, na certeza de que Ele mantém sempre as suas promessas. Quantos encontraram Jesus ao longo do caminho, experimentam no coração uma serenidade e uma alegria das quais

nada nem ninguém os poderá privar.



A nossa alegria é Jesus Cristo, o seu amor fiel e inesgotável! Por isso, quando um cristão se torna triste, significa que se afastou de Jesus. Mas então não podemos deixá-lo sozinho! Devemos rezar por ele, e fazer-lhe sentir o calor da comunidade. Que a Virgem Maria nos ajude para que, ao aproximarmo-nos do Natal, não nos deixemos distrair pelas coisas externas, mas abramos espaço no nosso coração para Aquele que já veio e ainda quer voltar para curar as feridas, aproximar os distantes e nos conceder a sua alegria.

Padre Omar