Publicado 26/11/2022

Amanhã, a Igreja celebra o primeiro domingo do Advento, começando um novo Ano litúrgico. Nestas quatro semanas de Advento, a liturgia nos leva a celebrar o Natal de Jesus, porque nos recorda que Ele vem todos os dias às nossas vidas, e voltará gloriosamente no final dos tempos. Esta certeza nos leva a olhar para o futuro com confiança.



No Evangelho, Jesus nos exorta a estar prontos para a sua vinda: “Portanto, ficai atentos! Porque não sabeis em que dia virá o Senhor”. Não significa ter os olhos materialmente abertos, mas ter o coração livre e orientado para a direção certa, ou seja, disposto a dar e servir.



Portanto, a expetativa de Jesus que vem deve se traduzir em um compromisso de vigilância. Trata-se, sobretudo, de se maravilhar com a ação de Deus, com as suas surpresas. Neste tempo de Advento, somos chamados a alargar o horizonte do nosso coração, a nos deixar surpreender pela vida que se apresenta todos os dias com as suas novidades.



Para isto, é preciso aprender a não depender das nossas seguranças, dos nossos esquemas consolidados, porque o Senhor vem na hora em que não imaginamos. Vem para nos introduzir em uma dimensão mais bela e maior.



Que Nossa Senhora, Virgem do Advento, nos ajude a não nos considerarmos proprietários da nossa vida, a não opormos resistência quando o Senhor vem para mudar, mas a estar preparados para nos deixarmos visitar por Ele, mesmo se transtorna os nossos planos.

Padre Omar