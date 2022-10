padre29out - ARTE PAULO MÁRCIO

padre29outARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 29/10/2022 06:00

Precisamos ter a consciência de que o amor de Cristo não é um sentimento superficial, é uma atitude fundamental do coração, que se manifesta vivendo como Ele quer. O amor se realiza na vida de cada dia, nas atitudes, nas ações.



Várias vezes Jesus nos indicou que não devemos amar com palavras, mas com obras. É amar aquele que encontro em meu caminho e que, com o seu rosto e com a sua história, me interpela. É aquele que, com a sua presença, me leva a sair dos meus interesses e das minhas seguranças. É aquele que espera a minha disponibilidade para ouvir e percorrer um caminho juntos.



Cada dia nos é oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Temos um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Temos à nossa frente a oportunidade de expressar o nosso ser irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos.



É preciso assumir o compromisso de incluir, integrar, levantar quem está caído; embora muitas vezes nos vejamos imersos e condenados a repetir a lógica dos violentos, de quantos nutrem ambições só para si, espalhando confusão e mentira. Alimentemos o

que é bom, e nos coloquemos a serviço do bem.



As dificuldades que parecem enormes são a oportunidade para crescer, e não a desculpa para a tristeza inerte.

Padre Omar