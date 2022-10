Arte coluna Padre Omar 08 outubro.jpgA - Arte Paulo Márcio

Publicado 08/10/2022 06:00

O dia 12 de outubro é uma data especial para os brasileiros. Além de celebrar a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e o Dia das Crianças, quem também faz aniversário é o monumento ao Cristo Redentor, que completa 91 anos.



O Cristo Redentor do alto do Corcovado é tão belo e tão cheio de significado que se mistura àquela famosa visão da natureza que confirma o título Cidade Maravilhosa. Juntos, o monumento e a natureza do Rio de Janeiro fazem do Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor uma das sete novas maravilhas do mundo moderno, cartão postal do Brasil.

Trata-se do primeiro santuário católico a céu aberto no mundo, um lugar onde o ser humano pode estar em harmonia com Deus, com a natureza e com o próximo. A comunicação simbólica do Cristo é fundamentada no Bem Comum. Braços abertos não só aos católicos e aos brasileiros, mas a todos. O Cristo Redentor do Corcovado é universal.



Ao celebramos os 91 anos do monumento ao Cristo Redentor, este belo símbolo de fé que marca a nossa cidade, queremos pedir ao Cristo que sempre nos abençoe, nos dando o dom do amor, da paz, da fé e da fraternidade. Cristo sempre está com os braços

abertos, sintamo-nos cada vez mais acolhidos e abraçados por Ele.

Padre Omar