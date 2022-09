Arte coluna Padre Omar 24 setembro - Arte o dia

Publicado 24/09/2022 06:00

Em setembro no Brasil e em todo o hemisfério Sul é chegada a primavera, tempo de muitas flores e renovação. A natureza ganha vida nova, enchendo nossas almas de alegria e renovando as nossas esperanças. Como é sábia a natureza que, a cada ano, deixa cair suas folhas velhas para se revestir de novas, mais verdes e carregadas de seiva. Como as árvores, nós também precisamos nos revestir de uma vida nova, deixando que a fé percorra nossas veias e alimente o nosso coração.



Como jardins que se enchem de flores, devemos deixar que novos sentimentos de amor, esperança e confiança envolvam nossas vidas. Podemos aprender muito com a natureza e as estações do ano. Certamente, a primavera é uma das estações mais encantadoras que existem.

A natureza que estava adormecida no silêncio do inverno desperta trazendo para fora o que tem de melhor em forma de flores que se tornarão frutos para dar continuidade ao ciclo da vida. Um grande exemplo que podemos seguir.



Às vezes passamos por um longo inverno, onde o silêncio e o frio da solidão desanimam. Outras vezes, vivemos o outono, onde os ventos fortes dos acontecimentos levam os nossos sonhos. Ou ainda, sentimos o cansaço de um sol intenso de verão. Por isso, te convido a abrir o coração para acolher as novidades que a primavera traz e se deixar contagiar pela força da vida que brota da terra como expressão do amor de Deus.



Deus faz nova todas as coisas! Inspire-se com a primavera, renove-se e cultive o bem. Viva, ame, sonhe, acredite! E, com a graça de Deus, jamais se desespere, tudo passa, assim como as estações.

Padre Omar